Держстат запевняє, що зарплати українців ростуть

При цьому середній розмір зарплати в промисловості становив 2 420 грн.



Найбільший рівень зарплат зафіксовано у сфері авіаційного транспорту - 11 114 грн, найменший – 1 821 грн - у сфері поштових і кур'єрських послуг.

Як повідомляв УНІАН, у січні середній рівень заробітної плати становив 3 000 грн, що на 11,2% менше порівняно з груднем 2012 року. У січні найнижчі зарплати по країні отримали працівники сільського господарства, листоноші, лікарі та медперсонал, а також будівельники.

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн грн, і на 1 березня становив 1,103 млрд грн

Борг економічно активних підприємств за лютий ц.р. зріс на 3,2% і становив 54,5% від загального обсягу заборгованості, борги підприємств-банкрутів - 39,9% (-1,4% порівняно з 1 лютого). За даними Держстату, найбільший обсяг боргу як і раніше зафіксовано в промисловості - 601 млн грн, (581,76 млн грн станом на 1 лютого), найменший - у сфері розваг - 41 тис. грн і сфері інформації та телекомунікацій - 773 тис. грн. У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості як і раніше в Донецькій області - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 лютого), найменший - у Чернівецькій області - 125 тис. грн (171 тис. грн на 1 лютого).