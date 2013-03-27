У Попова на завтра обіцяють карту з місцями можливих підтоплень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Сергій Садовой.

“План-схему ми зараз аналізуємо і зробимо це до вечора, і вивішуємо завтра на офіційній сторінці”, - пообіцяв С.Садовой.

Він запевнив, що міська влада має план дій на випадок виникнення підтоплень в тому чи іншому місці. “Ми його зараз коригуємо. Ми аналізуємо той приток води, який на сьогодні може бути”, - зазначив керівник департаменту. Він допускає, що локальні проблеми з підтопленням можуть бути, зокрема, у Голосіївському та Святошинському районах .

“Якщо брати територію Русанівських садів, по аналізу підняття води, можливо, ми будемо людей переміщати в інші місця”, - додав також С.Садовой.

Він зазначив, що карта можливих підтоплень складена із врахуванням проблемних місць, де виникали підтоплення у минулі роки. “Ми знаємо ці місця, відповідно, ми будемо працювати з людьми, визначаємо, куди їх можна переселити, якщо буле потреба”, - прокоментував С.Садовой ті заходи реагування, які наразі розробляє міська влада.

За його словами, зараз готується спецтехніка для відкачування води, а в районах формуються оперативні бригади швидкого реагування, які чергуватимуть цілодобово.

Разом з тим С.Садовой зазначив, що навряд чи під час найближчого потепління доведеться когось евакуйовувати через підтоплення. За його словами, наразі є акти про готовність каналізаційних стоків до роботи і ведеться перевірка стану зливових систем. Він також підкреслив, що все залежатиме від того, які надалі будуть температури.

На запитання журналістів, який об’єм води цього року очікується в Києві навесні, С.Садовой відповів: “Об’єм води в тому році був значно менший. В цьому році ми чекаємо збільшень, ну може, вдвічі точно”.

Представник київської влади пообіцяв, що киян інформуватимуть про ситуацію із таненням снігів: “Повірте мені, в нас не буде такого більше, що люди не розуміють, що відбувається. Весь аналіз, вся інформація буде видана повністю. І ми будемо працювати”.