Експерти прогнозують зростання інвестицій в альтернативну енергетику в Україні

Підписання угоди з компанією Shell про видобуток сланцевого газу разом з державною підтримкою сфери енергоефективності стимулює іноземний бізнес інвестувати в енергозберігаючі технології в Україні. Таку думку висловили опитані експерти.

«Після підписання Віктором Януковичем угоди про видобуток сланцевого газу в Україні, є висока ймовірність того, що зросте приплив інвестицій у сферу енергозбереження. Очевидно, що це будуть вже не такі гіганти як Shell, компанії поменше, але вони будуть активно йти в Україну зі своїми технологіями. У цьому ключі допоможе і держава, зокрема, виділяючи кошти на енергоефективні технології», – говорить директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко.

У той же час, голова Ради Європейсько-українського енергетичного агентства Дейв Янг відзначив необхідність державної підтримки енергоефективності.

«Існує Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, існують зобов'язання по забезпеченню енергозбереження на рівні 9% від кінцевого споживання. Тому Україна дуже гостро потребує цілеспрямованої політики в поєднанні із стимулюванням державно-приватного партнерства за підтримки уряду», – підкреслив експерт.

За словами директор КП «Одеська обласна енергозберігаюча компанія», представника Комітету енергетичної незалежності України Сергія Лейвікова, органи державної влади повинні точно визначити напрям і пріоритети політики енергоефективності.

«Розуміючи план дій, інвестори – як профільні, так і портфельні – готові розглядати інвестиційні пропозиції. І завдання влади – такі проекти розробити, постійно проводити консультації з інвесторами і забезпечувати зелене світло і гарантію тим підприємцям, завдяки яким наша енергетика стане хоч на один кубометр газу незалежніше», – підкреслив він.

Нагадаємо, що 25 березня Кабінет міністрів України направив Міністерству економічного розвитку і торгівлі майже 325 млн грн для фінансування заходів Державної програми енергоефективності на 2010-2015 роки. Виділені кошти – це залишок грошей, що раніше надійшли до спецфонду держбюджету від ЄС в рамках фінансування програми підтримки Енергетичної стратегії України в частині сприяння енергоефективності та розвитку поновлюваних джерел енергії.