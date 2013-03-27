Мінекономрозвитку обіцяє держпідтримку національному виробнику

Про це він сказав в ході брифінгу 27 березня.

«Повірте, що наші останні кроки, як ви бачите, пояснюються чіткої нашою позицією, нашого уряду, нашого міністерства, в тому, що ми повинні дуже жорстко і активно відстоювати інтереси нашого виробника», - зазначив чиновник.

Разом з цим Прасолов додав, що всі цивілізовані країни зацікавлені в створенні пріоритетних умов для своїх товаровиробників.

«Ми уважно відстежуємо ситуацію, що відбувається в світі з тією чи іншою групою товарів або продуктів. Так от, всі країни намагаються захистити свої ринки, і в разі потреби ми можемо приєднатися до будь-якої групи країн, які зацікавлені у створенні більш сприятливих умов, перш за все, для свого національного виробника», - зазначив він.