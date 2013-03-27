УЗ обіцяє, що збоїв у русі поїздів при переведенні годинників не буде

«31 березня 2013 року о 3:00 на всій території України відбудеться перехід на «літній час» – стрілку годинника буде переведено на 1 годину вперед. При цьому пасажирські та приміські поїзди, які в цей час перебуватимуть у дорозі, рухатимуться зі збереженням усіх зупинок», – зазначається в повідомленні.

Пасажирські поїзди, які курсуватимуть у ніч із 30 на 31 березня в дальньому сполученні й на момент переведення стрілок годинника перебуватимуть у дорозі, прибудуть до кінцевого пункту за скорегованим часом.

Із 4:00 31 березня пасажирські поїзди дальнього та приміського сполучення, а також вантажні поїзди відправлятимуться за діючим графіком відповідно до «літнього» часу.

У разі зміни в розкладі руху поїздів у зв'язку з переведенням стрілки годинника пасажирів інформуватимуть на вокзалах і в поїздах.

«Укрзалізниця» просить пасажирів бути уважними і планувати свої поїздки з урахуванням зміни часу.