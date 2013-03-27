Стрілянину в Одесі кваліфікували як «хуліганство» і відкрили провадження

В Одесі розпочато кримінальне провадження за фактом стрілянини біля будівлі Апеляційного суду Одеської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, сьогодні, 27 березня, біля будівлі Одеського апеляційного суду по вул. Гайдара під час проведення акції на підтримку керівника кооперативу підприємців ринку «Куяльник» Євгена Хайкіна, який підозрюється у шахрайстві, виник конфлікт з особами, які постраждали від його діяльності. "Конфлікт переріс у бійку і потяг застосування одним з його учасників пристрою для відстрілу патронами травматичної дії «Форт-12», - повідомили в прокуратурі.

За даними прес-служби, в результаті конфлікту двоє постраждалих доставлені до медичних установ міста з тілесними ушкодженнями. Згідно з висновком лікарів, загрози життю постраждалих немає.

Слідчим Малиновського райвідділу міліції відомості про подію, що призвела до госпіталізації кількох осіб, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

Працівниками міліції за підозрою в скоєнні злочину затримано двоє учасників бійки, у тому числі й особа, що стріляла з травматичної зброї.

Проведення слідчих дій у кримінальному провадженні продовжується. Хід його розслідування узятий на контроль особисто прокурором області Олександром Галкіним.

Як повідомляє прес-служба Одеської обладміністрації, губернатор області Едуард Матвійчук заявив, що обурений подіями, що відбулися сьогодні біля будівлі обласного апеляційного суду, і зажадав від правоохоронних органів у найкоротші терміни провести ретельне оперативне розслідування події з обов'язковим інформуванням громадськості про отримані результати.

«Я думаю, громадськість Одеси повинна знати, хто стоїть за тим, що відбувається, інакше як спробу дестабілізувати ситуацію в місті я це не розцінюю, - підкреслив губернатор, - Винні будуть покарані!».

Як повідомляв УНІАН, 27 березня близько 12.00 біля будівлі Апеляційного суду Одеської області почалися акції підприємців ринку «Куяльник», які виступали на підтримку і проти голови однойменного кооперативу Євгена Хайкіна.

Є.Хайкіна було затримано 22 березня за підозрою в шахрайстві. Кримінальне провадження проводиться за попередньою класифікацією ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Затримання проводилося згідно з постановою Приморського районного суду Одеси, який 23 березня ухвалив випустити Є.Хайкіна із СІЗО під заставу в 340 тис. гривень. Як пояснили УНІАН підприємці, що виступили на захист Є.Хайкіна, для них названа сума неприйнятна.

О 13.18 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на розі вулиць Гайдара і Терешкової біля Апеляційного суду було чутно постріли.

Слідчо-оперативна група Малиновського райвідділу міліції встановила, що між громадянами виникла бійка, в ході якої постраждали двоє людей. Обидва постраждалих були госпіталізовані. Один з них одержав поранення в обличчя.

За «гарячими слідами» співробітники міліції затримали двох підозрюваних у здійсненні протиправних дій.