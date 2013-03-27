У 2012 році Газпром втратив майже 40% чистого прибутку

Це випливає зі звіту газового холдингу.

Виручка "Газпрому" за звітний період досяг 3,659 трильйона рублів, що на 3,5% вище показника 2011 року, повідомляє РІА "Новости". У тому числі від продажу газу - 2,8 трильйона рублів (зниження на 0,8%). Собівартість склала 1,708 трильйона рублів (зростання на 17,6%), валовий прибуток - 1,951 трильйона рублів (зниження на 6,3%), комерційні витрати - 895,758 мільярда рублів (зростання на 7,58%), управлінські витрати - 62,192 мільярда рублів (зростання на 7,6%).

Прибуток від продажів склав 993,148 мільярда рублів (зниження на 16,7%), прибуток до оподаткування - 753,687 мільярда рублів (зниження на 34,2%).

Короткострокові зобов'язання "Газпрому" за 2012 зросли до 1,159 трильйона рублів з 937,446 мільярда рублів на кінець 2011 року. Обсяг довгострокових зобов'язань знизився до 993,116 мільярда рублів з 1,045 трильйона рублів на кінець 2011 року.

Чистий прибуток "Газпрому" за РСБО за рік служить базою для розрахунку дивідендів. У січні заступник глави холдингу Андрій Круглов повідомляв, що "Газпром" має намір зберегти дивідендні виплати за 2012 рік на рівні 25% від чистого прибутку за РСБО, що відповідає його дивідендній політиці.

Пізніше, на початку лютого, "Газпром" у матеріалах для інвесторів повідомив, що планує дивіденди за 2012 рік в розмірі 7-8 рублів на акцію. Але виходячи з показника чистого прибутку за 2012 рік в 556,3 мільярда рублів дивіденди можуть скласти близько 6 рублів на акцію.