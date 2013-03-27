У готелі згорів мешканець
23:14, 27 березня 2013Суспільство
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На Львівщині під час пожежі в кімнаті дрогобицького готелю "Тустань” загинув 48-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 26 березня о 12.25 у місті Дрогобичі в кімнаті на п’ятому поверсі п’ятиповерхового готелю «Тустань» виникла пожежа. Під час гасіння пожежі виявлено тіло загиблого 48-річного жителя смт. Меденичі Дрогобицького району.
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Пожежу ліквідовано силами одного пожежного підрозділу. Причина події – необережне поводження загиблого з вогнем під час куріння.
Проводиться дослідча перевірка.
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