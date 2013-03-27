У донецької міліції новий начальник

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в актовому залі облуправління перший заступник міністра внутрішніх справ генерал-майор Віктор Дубовик представив керівному складу міліції Донецького регіону нового начальника обласного главка 44-річного полковника міліції Р. Романова, призначеного на посаду наказом МВС України № 249 від 26 березня 2013 року.

До цього Р. Романов виконував обов'язки начальника обласного УВС, оскільки з 18 березня колишній голова управління В. Дубовик указом президента був призначений першим заступником міністра внутрішніх справ України. Раніше Р. Романов довгий час обіймав посаду заступника начальника ГУ МВС України в Донецькій області.

На сьогоднішньому представленні були присутні керівники області, правоохоронних органів і суду регіону. В їх виступах звучали слова подяки на адресу В. Дубовика, який пішов на підвищення, і упевненість в тому, що його наступник гідно справиться з покладеною відповідальністю.