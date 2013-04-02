Українські прикордонники затримали пасажира з підробним французьким паспортом

00:40, 02 квітня 2013
Суспільство
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На Вінниччині співробітники Держприкордонслужби в потязі, що прямував із Москви до Кишинева, затримали пасажира із підробленим паспортом громадянина Франції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, французький паспорт надав один з пасажирів транзитного поїзду, що прямував із Москви до Кишинева через пункт пропуску «Могилів-Подільський».

Під час перевірки паспорту, у документі прикордонники виявили заміну інформаційної сторінки.

Сам порушник назвався громадянином Конго.

Наразі його затримано до встановлення особи.

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