Українські прикордонники затримали пасажира з підробним французьким паспортом
00:40, 02 квітня 2013Суспільство
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На Вінниччині співробітники Держприкордонслужби в потязі, що прямував із Москви до Кишинева, затримали пасажира із підробленим паспортом громадянина Франції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, французький паспорт надав один з пасажирів транзитного поїзду, що прямував із Москви до Кишинева через пункт пропуску «Могилів-Подільський».
Під час перевірки паспорту, у документі прикордонники виявили заміну інформаційної сторінки.
Сам порушник назвався громадянином Конго.
Наразі його затримано до встановлення особи.
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