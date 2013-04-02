Українські прикордонники затримали пасажира з підробним французьким паспортом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби, французький паспорт надав один з пасажирів транзитного поїзду, що прямував із Москви до Кишинева через пункт пропуску «Могилів-Подільський».

Під час перевірки паспорту, у документі прикордонники виявили заміну інформаційної сторінки.

Сам порушник назвався громадянином Конго.

Наразі його затримано до встановлення особи.