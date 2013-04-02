Офіційний курс валют на 2 квітня
04:00, 02 квітня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют на 2 квітня.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 1 квітня – 799.3000)
100 EUR – 1023.5037 (на 1 квітня – 1023.5037)
10 RUR – 2.5693 (на 1 квітня – 2.5715)
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