Офіційний курс валют на 2 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют на 2 квітня.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 1 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1023.5037 (на 1 квітня – 1023.5037) 10 RUR – 2.5693 (на 1 квітня – 2.5715) Усі курси валют на 2 квітня

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