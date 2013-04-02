Забудовники витрачають на хабарі до 30% вартості об'єкту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції науковий керівник Європейської дослідницької асоціації Марина Соболевська, оприлюднюючи результати дослідження громадської думки на тему впливу закону «Про регулювання містобудівної діяльності» на рівень корупції в будівництві.

Як уточнила керівник експертної ради Європейської дослідницької асоціації Світлана Горіна, порівняно з 2008-м і 2009-м роками у 2012 році розмір хабарів у відсотковому відношенні до вартості об'єкту будівництва залишився приблизно на тому самому рівні.

Згідно з результатами опитування забудовників, закон «Про регулювання містобудівної діяльності», прийнятий у лютому 2011 року, не вплинув на зниження рівня корупції в будівництві. Зокрема, 18% респондентів вважають, що жодна запроваджена законом зміна не вплинула на рівень корупції у сфері видачі дозволів на будівництво.

На думку 63% опитаних, найбільш корумпованими є органи, відповідальні за введення об'єктів в експлуатацію, а 66% респондентів такими вважають органи, відповідальні за підключення об'єктів до комунальних мереж.

С.Горіна додала, що причиною останнього забудовники називають те, що інженерними мережам володіють монополісти, які диктують свої правила.

Найбільш поширеними корупційними практиками в 2012 році були використання особистих зв'язків і вимагання хабара (51% проти 48% у 2009 році і 37% проти 34% відповідно). При цьому зріс і рівень добровільного хабарництва (31% проти 24% у 2009 році).

Зокрема, при введенні об'єктів в експлуатацію 43% опитаних використовували особисті зв'язки, у 33% вимагали хабарі, а 27% самі пропонували хабар.

Згідно з дослідженням, серед позитивних наслідків впровадження закону опитані назвали зменшення частки компаній, які розпочали будівництво до отримання дозволу або реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт (18% проти 22% у 2009 році). Також забудовники відзначають скорочення кількості візитів до дозвільних органів - з 5,4-11,5 у 2009 році до 3,9-6,7 візитів у 2012 році.

При цьому з 106 у 2009 році до 38 у 2012 році скоротилася кількість днів, необхідних для реєстрації декларацій на право виконання будівельних робіт. Разом з тим, задекларована в законі кількість днів для виконання окремих процедур (які у більшості випадків не повинні перевищувати 10 днів) не виконується на практиці.

Результати опитування продемонстрували зростання обізнаності забудовників про антикорупційні дії уряду в будівельній галузі (з 15% у 2009 році до 27% у 2012 році). 74% респондентів у цілому позитивно оцінюють закон «Про регулювання містобудівної діяльності».

Підбиваючи підсумки дослідження, С.Горіна відзначила, що антикорупційного ефекту від впровадження закону немає, рівень корупції зріс майже на всіх етапах дозвільних процедур у будівництві. Крім того, корупція розцвітає і в центрах надання адміністративних послуг.

«Певним чином реформа в будівництві стоїть на місці. Справжні іноземні інвестори до України не йдуть, кількість іноземних інвесторів зменшується... І тому чекати, що житло подешевшає, і люди зможуть одержати його за помірними цінами, поки не можемо», - сказала вона.

У свою чергу директор Департаменту містобудування, архітектури і планування територій Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Ігор Соколов відзначив, що ще більше скоротити кількість дозвільних процедур на будівництво не можна, оскільки існує технологічний процес, який має гарантувати безпеку і надійність споруджуваних об’єктів і житла для населення.

«Технологічні процеси диктують свої правила гри, і ми не можемо їх зменшувати без кінця. Тому виникає дискусія серед фахівців про те, що існуючий закон створює деякі ризики технологічного характеру. Раніше фахівці узгоджували об'єкти з метою переконатися, що або проектна документація, або інші проектні рішення приймаються відповідно до державних будівельних норм. Сьогодні узгодження всі скасовано, проектувальник вже має виконувати проектно-кошторисну документацію відповідно до державних будівельних норм», - додав він.

І.Соколов також повідомив, що міністерство відстежує запровадження норм закону на місцях, оскільки нормативні документи не на всіх територіях виконуються у повному обсязі.

Довідка УНІАН. Дослідження «Як вплинув закон «Про регулювання містобудівної діяльності» на рівень корупції в будівництві» провела Європейська дослідницька асоціація спільно з компанією InMind за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Дослідження проводилося методом особистого інтерв'ю серед компаній у містах з чисельністю населення понад 100 тис. осіб. У лютому-березні 2008 року було опитано 126 осіб, у лютому-березні 2009 року - 136 осіб, у листопаді-грудні 2012 року - 102 особи. В опитуванні брали участь компанії, що вводили об'єкти в експлуатацію.