У Держводагентстві заспокоюють: раптової повені у Києві не буде

Очікується що рівень води у Дніпрі біля Києва підніметься на 2-3 метри, пік водопілля прийдеться на другу декаду квітня. Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови Держводагентства Олексій Чунарьов.

«Ми готові до прийому високої води – це ключове питання, яке цікавить киян. Ми готові прийняти надлишок у ємностях, які заздалегідь вже були підготовлені. Це, зокрема, Київське водосховище – ми готові в нього прийняти додатково понад 800 мільйонів кубічних метрів води – це те потенційна вода, яка буде іти у Київ», - зазначив Чунарьов.

«Раптової повені не очікується. Повінь, чи весняне водопілля – це прогнозоване явище, можна сказати скільки, зокрема через Київ, пройде кубокілометрів води. Фактично, ми були свідками того, що з 20-го на 22-ге число випала велика кількість опадів. Ми передивилися, проаналізували заново, за цей час, змоделювали ситуацію і можемо чітко заявити – загрози раптового підвищення рівня води для киян не загрожує»,- заявив заступник голови Держводагентства.

«Пік повені, яка зайде в Київське водосховище буде у другій декаді квітня місяця. Спершу зайде прип'ятьська вода у Київське водосховище, за нею одразу піде дніпровська, і лише потім піде деснянська – це вже буде початок травня, тоді коли вона впадає безпосередньо в межах Києва. До цього всього ми готові», - зауважив Чунарьов.

«Ми очікуємо, що рівень води буде у межах Києва буде коливатися, в Балтійській системі, від 93,3 до 93,7 метрів. Це той рівень, який ми будемо штучно підтримувати. Зараз відмітка 90,8 метри, тобто це плюс 2-3 метри. Але ця вода підніметься штучно, регульовано і без негативних наслідків для киян», - додав він.