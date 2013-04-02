Дослідження: 62% української молоді щодня користується соцмережами

Всього опитано 2000 респондентів у віці від 15 до 21 року у містах з населенням більше 100 тисяч чоловік, розташованих в 24 областях України і АР Крим. Квотами у вибірці були: вік, стать і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує + / -2,2%.

Більшість молодих українців (72,3%) в якості основного джерела інформації про події обирають Інтернет. Більше половини опитаних (58,2%) отримують інформацію за допомогою телебачення; 21,7% - за допомогою спілкування з людьми; 12,4% - за допомогою друкованих ЗМІ; 5,8% - віддають перевагу радіо. Інше джерело інформації про події використовують 0,8% респондентів, а 2,2% - вагалися з відповіддю на дане питання.

Більшість української молоді (71,9%) користується Інтернетом щодня. Кожен п'ятий (19,3%) опитаний виходить в Інтернет кілька разів на тиждень, 3,9% - кілька разів на місяць; 0,9% - епізодично, але не рідше одного разу на півріччя. Не користуються Інтернетом 2,9% респондентів, а 1,1% - важко відповісти на це питання.

Більшій частині представників молодого покоління України (65,8%) Інтернет необхідний для пошуку інформації. Для роботи та навчання використовують всесвітню мережу 58,7% опитаних; для спілкування в чатах, на форумах, в соціальних мережах - 47,6%; для прослуховування музики, перегляду фільмів, читання книг - 41,1%. Використовують Інтернет для того, щоб бути в курсі подій в країні і в світі 39,6% респондентів; користуються електронною поштою - 33,1%; грають в ігри он-лайн - 24,6%; шукають в Інтернеті нових друзів, людей, близьких за інтересами - 23,4%. Спілкуються з родичами в мережі - 22,2%; здійснюють покупки в Інтернеті - 10,5%; переглядають сайти еротичного змісту - 4,5%. Відповідь «інше» на це запитання вибрали 1,2% молодих українців, а 0,6% - вагалися з відповіддю на питання.

Більше половини українських юнаків і дівчат (62,4%) щодня користуються соціальними мережами. Більше чверті опитаних (28,6%) виходять в соціальні мережі декілька разів на тиждень; 7,3% - кілька разів на місяць; 1,3% - епізодично, але не рідше одного разу на півріччя. Вагалися з відповіддю на дане питання 0,4% респондентів.