Рівень куріння знизився завдяки подорожчанню дешевих сигарет - експерт

Одна з основних причин зниження рівня куріння в Україні - подорожчання дешевих сигарет - вважає експерт міжфракційної депутатської групи «За духовність, моральність та здоров'я України» Верховної Ради VI скликання, заслужений економіст України Олег Івченко.

Експерт нагадав, що з початку 2013 р. в Україні діє нова система стягнення акцизу на сигарети. Зокрема, згідно зі змінами до Податкового кодексу, були різко збільшені фіксована частина акцизу на сигарети (яка не залежить від їх ціни), а також мінімальне акцизне податкове зобов'язання (мінімум, нижче якого акциз не може опускатися).



Через згадані зміни найбільш дешеві сигарети в Україні подорожчали в середньому на 50-80 копійок за пачку.

«Ціна товару найбільш важлива, насамперед, для малозабезпечених верств населення. А вони, як правило, курять дешеві сигарети. Відповідно, з точки зору боротьби з курінням, подорожчання дешевих сигарет було виправданим. Більш того, навіть якщо частина цих людей не кинула куріння повністю, багато хто з них зменшують кількість викурених сигарет за день, що також позитивно впливає на їх здоров'я »- упевнений Івченко. Експерт зазначив, що до зміни акцизу сигарети були занадто доступні - в тому числі для підлітків. Так, якщо в Польщі найдешевші сигарети коштують 11 грн., В Росії - 4,5 грн., То в Україні до подорожчання їх ціна складала лише 3-3,5 грн. «Держава дала чіткий сигнал, у тому числі для молоді - що курити не тільки не модно, але й не вигідно» - інтерпретує зміни в акцизної системі Івченко.

За прогнозами Олега Івченка, подорожчання дешевих сигарет перенаправить частина попиту і витрат українців на інші товари і послуги. Перш за все, на продукти харчування, що позитивно позначиться на вітчизняному сільському господарстві і харчовій промисловості. Адже, за даними Державного комітету статистики, 55% бюджету середньостатистичної української родини йде на харчування.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я та Держкомстату, за останні 4 роки кількість курців в Україні знизилося на 1,72 млн. - до 8,35 млн. чоловік. 20 листопада 2012 Верховна Рада України прийняла закон 5503-VI, згідно з яким мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром було збільшено до 217,6 грн. за 1000 шт., на сигарети без фільтра - до 95,4 грн. за 1000 шт.