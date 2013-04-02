Круглий стіл - Україна і МВФ: Чи можливий компроміс
4 квітня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «УКРАЇНА І МВФ: чи можливий компроміс?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи зможе Україна обійтися без кредиту МВФ?
2. Виплати за зовнішніми позиками ростуть: чи далеко до дефолту?
3. Хто дасть Україні позику?
4. Коли український уряд підніме тарифи на газ для населення?
5. Скільки буде коштувати долар?
Учасники круглого столу:
1. РОМАН ШПЕК - член ради НБУ, старший радник «Альфа Банку»
2. ВІКТОР СУСЛОВ - колишній міністр економіки України
3. ОЛЕКСІЙ ПЛОТНІКОВ - доктор економічних наук, заслужений економіст України
4. ЛЮДМИЛА СУПРУН - доктор економічних наук, заслужений економіст України
5. ОЛЕГ УСТЕНКО - економічний експерт, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
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