4 квітня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «УКРАЇНА І МВФ: чи можливий компроміс?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи зможе Україна обійтися без кредиту МВФ?

2. Виплати за зовнішніми позиками ростуть: чи далеко до дефолту?

3. Хто дасть Україні позику?

4. Коли український уряд підніме тарифи на газ для населення?

5. Скільки буде коштувати долар?

Учасники круглого столу:

1. РОМАН ШПЕК - член ради НБУ, старший радник «Альфа Банку»

2. ВІКТОР СУСЛОВ - колишній міністр економіки України

3. ОЛЕКСІЙ ПЛОТНІКОВ - доктор економічних наук, заслужений економіст України

4. ЛЮДМИЛА СУПРУН - доктор економічних наук, заслужений економіст України

5. ОЛЕГ УСТЕНКО - економічний експерт, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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