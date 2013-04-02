На завтра синоптики обіцяють заходу України дощі зі снігом

Завтра у західних областях України очікуються дощі, вночі з мокрим снігом, вдень у Карпатах сильний дощ.

На решті території - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах західних, північних та Вінницької областей вночі подекуди ожеледиця.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, на заході окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півночі до 5° морозу, у південній та східній частині 4-9° тепла; вдень 10-15°, у Криму 15-20°, в західних та північних областях 4-9° тепла.

У Києві та області у середу - без опадів. На дорогах вночі подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.