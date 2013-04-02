Арбузов розповів Януковичу, що потрібно для зростання економіки України

Про це сьогодні, 2 квітня, заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов під час засідання Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора Януковича.

«Для середньо-і довгострокового зростання економіки України потрібні додаткові сильні фактори, серед яких найважливіший – інвестиції», – підкреслив С.Арбузов.

Він також додав, що, у зв'язку з цим, за дорученням Президента України уряд працює над кардинальною зміною підходів до формування бізнес-клімату в державі.

Зокрема, в минулому році уряду вдалося значно спростити процедури створення та припинення підприємницької діяльності, було здійснено перехід до принципу «єдиного вікна». У країні був створений 681 дозвільний центр, що спростило і здешевило процедури відкриття бізнесу.

Також були спрощені дозвільні процедури: кардинально скорочено перелік документів дозвільного характеру, ліцензій. Зокрема, більш ніж на 40% скорочено кількість видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися за декларативним принципом (з 95 до 52). Абсолютно нові підходи впроваджені в податковій та митній системах, реєстрації прав власності, вирішенні питань неплатоспроможності тощо.

«Це повною мірою відповідає завданням Національного плану дій на 2012 рік і, як результат, Україна значно, на 15 позицій, піднялася в рейтингу «Ведення бізнесу», – повідомив Арбузов.

В даний час Уряд працює над виконанням завдання Президента України щодо входження України в сотню країн-лідерів рейтингу «Ведення бізнесу». У рамках виконання цих завдань прийнято вже 26 підзаконних нормативних актів, на стадії узгодження зараз перебуває ще 10 рішень.