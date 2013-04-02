Прес-конференція з переможцем лотереї Мегалот

3 квітня 2013, з 10.00 в офісі оператора державних лотерей «М.С.Л.» (вул. Шовковична, 50 А), журналісти зможуть поспілкуватися з гравцем, який 27 березня виграв Мегапріз лотереї Мегалот 7500000 гривень.

Молодий житель Севастополя тільки залишив позаду стіни будівельної академії і став одним з наймолодших лотерейних мільйонерів України.

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