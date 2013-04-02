Арбузов обіцяє полегшити життя підприємцям

Для цього реалізується відповідний план заходів, який містить 18 ключових позицій, визначених Національним планом дій на 2013 рік. Про це на засіданні Комітету економічних реформ повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

За його словами, навіть у складному 2012 році вдалося значно спростити процедури створення та припинення підприємницької діяльності, кардинально скоротити переліки документів дозвільного характеру та впорядкувати дозвільні процедури. Як результат – в рейтингу «Ведення бізнесу» Україна піднялася на 15 позицій.

У 2013 році уряд також проводить діяльність з підвищення інвестиційної привабливості країни.

Так, вже в першому кварталі 2013 року вдалося домогтися значних зрушень. Зокрема, розроблено низку пропозицій щодо скорочення витрат платників податків на підготовку звітності та виконання зобов'язань перед державою. Для цього розроблені законопроекти щодо надання документів на реєстрацію платника ПДВ безпосередньо державному реєстратору, реалізується механізм здійснення господарської діяльності без застосування печаток, а також пропонується скорочення граничного терміну повідомлення банками та іншими фінансовими установами органам державної податкової служби про відкриття рахунків платників податків.

Також розроблено ряд законопроектів і нормативних актів щодо подальшого спрощення дозвільної системи в сфері містобудування, вдосконалення механізму реєстрації прав власності, спрощення податкової системи, вдосконалення діяльності акціонерних товариств та захисту прав акціонерів, реформування системи адміністративних послуг.

Також Арбузов зазначив, що ефективність подальших кроків по впровадженню урядом реформ у сфері спрощення умов ведення бізнесу в значній мірі залежить від проходження у Верховній Раді урядових законопроектів. «Тому ми очікуємо від Верховної Ради прискорення розгляду внесених Кабінетом міністрів законопроектів», – сказав він.