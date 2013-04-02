Добровольці приберуть Тарханкут - кримську «мекку дайверів»
18:16, 02 квітня 2013Суспільство
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1 - 2 травня в Криму на мисі Тарханкут дайв-центр «Команда ЕКС» за сприяння місцевої влади проведе екологічну акцію з прибирання сміття на березі і морському дні.
1 травня на кримському Тарханкуті проведуть екологічну акцію / Фото: alp.org.ua
Як повідомили УНІАН в дайв-центрі, метою акції є збереження унікальної екосистеми мису - перлини Західного Криму і мекку дайверів.
На акцію запрошуються всі бажаючі. Ті, хто не пірнає, прибиратимуть сміття на суші, дайвери - під водою.
Волонтерська акція здійснюється за рахунок добровольців, що беруть участь у заході.
З детальною інформацією про акцію і умовами для учасників можна ознайомитися на сайті дайв-центру: exdive.com.ua або за телефоном (067) 240 99 07.
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