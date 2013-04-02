Добровольці приберуть Тарханкут - кримську «мекку дайверів»

Як повідомили УНІАН в дайв-центрі, метою акції є збереження унікальної екосистеми мису - перлини Західного Криму і мекку дайверів.

На акцію запрошуються всі бажаючі. Ті, хто не пірнає, прибиратимуть сміття на суші, дайвери - під водою.

Волонтерська акція здійснюється за рахунок добровольців, що беруть участь у заході.

З детальною інформацією про акцію і умовами для учасників можна ознайомитися на сайті дайв-центру: exdive.com.ua або за телефоном (067) 240 99 07.