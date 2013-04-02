Кабмін затвердив перелік дозвільних документів для бізнесу

На початку цього року Президент України поставив перед Урядом чергове амбітне завдання - у наступному році Україна має увійти у першу сотню країн за легкістю ведення бізнесу. Сьогодні у рейтингу Світового банку Doing Business-2013, у порівнянні з попереднім роком, Україна поліпшила свої позиції на 15 пунктів, посівши 137-е місце. І подолати за рік ще 37 позицій - це цілком посильне для нас завдання »,-підкреслив Ігор Прасолов, Міністр економічного розвитку і торгівлі України, виступаючи на Комітеті економічних реформ, 2 квітня 2013

Для цього, проаналізувавши методологію складання рейтингу, разом з фахівцями Координаційного центру та Міжнародної фінансової корпорації було розроблено відповідний План заходів. Його основою став Національний план, з нього виділили проекти тих реформ, які допоможуть поліпшити позиції України в Doing Business.

Терміни реалізації, за словами Міністра, дуже стислі: вже в травні укладачі рейтингу почнуть проводити опитування українських підприємців, юристів та аналітиків і уточнювати, чи працюють нововведення на практиці.

Законодавчо затверджений повний перелік документів дозвільного характеру та заборонено вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом. Перелік налічує 144 позиції.