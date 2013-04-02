Запорізьким паламарям дали по 15 та 14 років тюрми за підрив храму

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «суд погодився з мірою покарання, яку під час дебатів запропонував застосувати до обвинувачених держобвинувач і призначив покарання А.Харитонову і Є.Федорченку - 15 років позбавлення волі, а С.Дьоміну - 14 років позбавлення волі».

Як повідомляв УНІАН, обвинуваченим (двоє з яких - паламарі підірваного храму) інкримінувалося скоєння злочинів, передбачених п.5, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, п.1, 5, 12 ч.2 ст. 115, ст.178, ч.2 ст.194, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України - «Вчинення групою осіб за попередньою змовою умисного вбивства способом, небезпечним для життя багатьох людей», «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків», «Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підриву» і «Незаконне поводження з вибуховими речовинами».

Після затримання Антон Харитонов, Сергій Дьомін та Євген Федорченко неодноразово заявляли про свою невинність. Це ж підтверджували і родичі та знайомі молодих людей, а в ЗМІ «кримінальна справа паламарів» називалася сфабрикованою.

У відповідності із законодавством України рішення суду першої інстанції вступить в законну силу тільки в тому випадку, якщо не буде оскаржено в апеляційній інстанції.