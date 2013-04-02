У Маріуполі на жителів району навісили неіснуючі борги
21:52, 02 квітня 2013Суспільство
2719 0
У Маріуполі Донецької області через технічний збій програми комунального підприємства жителям одного з районів розіслали листи про наявність у них неіснуючої заборгованості з комунальних платежів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.
«У березні 2013 року відбувся технічний збій в програмі комерційно-комунального підприємства «Керуюча компанія «Приморська», у зв'язку з чим деяким жителям Приморського району були рознесені листи про наявність заборгованості», - сказано в повідомленні. І підкреслено, що дане підприємство «вибачається перед жителями, які не мають заборгованість з квартплати, за внесення їх у список боржників».
У повідомленні не говориться, скільки довірливих жителів вже поспішили погасити зазначену заборгованість.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter