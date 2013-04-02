У Санкт-Петербурзі відкриється офіційне представництво Кримських курортів

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі Криму.

«Співробітникам Кримського курортно-туристичного офісу в Санкт-Петербурзі буде присвоєно статус позаштатного радника міністра курортів і туризму Криму. Послугами представництва зможуть користуватися як туристи, так і кримські санаторії, готелі, міні-готелі і туроператори. Витрати з утримання офісу покладаються на партнера в Санкт-Петербурзі», - йдеться в повідомленні.

За інформацією інфоцентру, через цей офіс здійснюватимуться програми з навчання лікарів та турагентів роботі з кримським санаторним турпродуктом, організація інфотурів в Крим, розповсюдження рекламної продукції, яку друкують за замовленням Міністерства курортів і туризму Криму і багато іншого».

Кримські курортно-туристичні офіси вже відкриті в Києві, а також в Ризі, Москві та Баку. Всього в 2013 році за межами Криму планується відкрити більше 20 подібних офісів. Вони будуть створені на базі місцевих офісів туристичних фірм та інформаційних центрів в Україні, Росії та Білорусі. Вибір партнерів щодо створення офісу проходить на конкурсних умовах.