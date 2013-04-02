Міністр оборони: тепер армія завжди зможе прибрати сніг

Про це сьогодні заявив міністр оборони України Павло Лебедєв, працюючи з інспекційною групою у Новоград-Волинському гарнізоні, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони.

«Я видав розпорядження, відповідно до якого важка інженерна техніка використовуватиметься для розчищення вулиць та доріг від снігових заметів. В бригадах у мирний час ця техніка експлуатуватиметься військовослужбовцями зі схожими спеціальностями. А в особливий період – військовослужбовцями, які прийдуть з мобілізаційного резерву», – поінформував П.Лебедєв.

Міністр оборони зауважив, що рішення Президента України – Верховного головнокомандувача ЗСУ про приєднання до Міністерства оборони Державної служби України з надзвичайних ситуацій пов’язано з тим, що у Збройних сил на сьогодні є спеціальна техніка, за допомогою якої можна подолати наслідки стихійних лих та техногенних катастроф.

«Цієї зими й протягом першого місяця весни Збройні сили добре показали свої можливості в цьому плані у різних регіонах країни. А днями, коли була негода у Києві, військовослужбовці Збройних сил України на спеціальній техніці допомагали вантажним автомобілям, громадському транспорту звільнитися зі снігового полону, а мешканцям столиці – розчищати сніг біля житлових будинків, станцій метро, зупинок громадського транспорту, тротуарів», – відзначив міністр оборони.