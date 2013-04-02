Міністр оборони: тепер армія завжди зможе прибрати сніг
Кожна механізована бригада Сухопутних військ Збройних сил України буде посилена важкою інженерною технікою, що використовуватиметься для очищення від снігу.
Про це сьогодні заявив міністр оборони України Павло Лебедєв, працюючи з інспекційною групою у Новоград-Волинському гарнізоні, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони.
«Я видав розпорядження, відповідно до якого важка інженерна техніка використовуватиметься для розчищення вулиць та доріг від снігових заметів. В бригадах у мирний час ця техніка експлуатуватиметься військовослужбовцями зі схожими спеціальностями. А в особливий період – військовослужбовцями, які прийдуть з мобілізаційного резерву», – поінформував П.Лебедєв.
Міністр оборони зауважив, що рішення Президента України – Верховного головнокомандувача ЗСУ про приєднання до Міністерства оборони Державної служби України з надзвичайних ситуацій пов’язано з тим, що у Збройних сил на сьогодні є спеціальна техніка, за допомогою якої можна подолати наслідки стихійних лих та техногенних катастроф.
«Цієї зими й протягом першого місяця весни Збройні сили добре показали свої можливості в цьому плані у різних регіонах країни. А днями, коли була негода у Києві, військовослужбовці Збройних сил України на спеціальній техніці допомагали вантажним автомобілям, громадському транспорту звільнитися зі снігового полону, а мешканцям столиці – розчищати сніг біля житлових будинків, станцій метро, зупинок громадського транспорту, тротуарів», – відзначив міністр оборони.