В Одесі на людній вулиці сталася перестрілка між двома водіями

Як повідомили УНІАН у відділі із зв'язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області, близько 15.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від співробітників «швидкої» про те, що на вулиці Академіка Філатова перебуває чоловік з кульовим пораненням у ділянці грудної клітки.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Малинівського райвідділу. Співробітники міліції з'ясували, що між двома учасниками дорожнього руху виник конфлікт, у ході якого водій автомобіля «Шевроле» вистрілив у водія «Тойоти». Як попередньо встановлено, постріл зроблено із зброї травматичної дії.

Постраждалого - одесита 1986 року народження - доставлено в лікарню. Водій «Шевроле» з місця події втік.

Співробітники міліції встановили особу підозрюваного. Наразі здійснюються заходи, спрямовані на встановлення його місцезнаходження і затримання.