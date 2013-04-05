Центр Одеси сидить без світла через аварію
Весь центр Одеси знеструмлено через загоряння кабелю на естакаді Одеського морського торгового порту.
Про це УНІАН повідомив представник ВАТ «Одесаобленерго».
Він пояснив, що по естакаді проходять 6 кабелів, які сполучають Одеську ТЕЦ з трьома підстанціями: два кабелі - з підстанцією «Центральна», два з – «Порт» і два – з «Театральною».
«Сьогодні близько 15.00 сталося загоряння одного з кабелів з «Театральної». Відповідно, загорівся і сусідній кабель. Через технічні причини, через аварійну обстановку, що склалася, довелося відключити два непошкоджені кабелі. Тобто, зараз з шести кабелів функціонують лише два», - пояснив представник.
За його словами, зараз складно назвати причину загоряння.
«Судячи з усього, було тертя кабелів, до чого могли призвести особливості конструкції естакади, яка має певну рухливість. Є проблеми на самій ТЕЦ, де застаріле обладнання... У будь-якому разі, будемо це з'ясовувати - причину назвемо пізніше. Зараз на ліквідацію аварії кинуто усі наші сили», - сказав представник.
Він додав, що відновити електропостачання планується до 24.00.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Одесі через пожежу без світла залишилася і міська мерія. Засідання, яке проходило з приводу Генплану міста, перенесли на інший час
Через непрацюючі світлофори виникли пробки на дорогах Одеси.