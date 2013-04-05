Центр Одеси сидить без світла через аварію

Про це УНІАН повідомив представник ВАТ «Одесаобленерго».

Він пояснив, що по естакаді проходять 6 кабелів, які сполучають Одеську ТЕЦ з трьома підстанціями: два кабелі - з підстанцією «Центральна», два з – «Порт» і два – з «Театральною».

«Сьогодні близько 15.00 сталося загоряння одного з кабелів з «Театральної». Відповідно, загорівся і сусідній кабель. Через технічні причини, через аварійну обстановку, що склалася, довелося відключити два непошкоджені кабелі. Тобто, зараз з шести кабелів функціонують лише два», - пояснив представник.

За його словами, зараз складно назвати причину загоряння.

«Судячи з усього, було тертя кабелів, до чого могли призвести особливості конструкції естакади, яка має певну рухливість. Є проблеми на самій ТЕЦ, де застаріле обладнання... У будь-якому разі, будемо це з'ясовувати - причину назвемо пізніше. Зараз на ліквідацію аварії кинуто усі наші сили», - сказав представник.

Він додав, що відновити електропостачання планується до 24.00.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в Одесі через пожежу без світла залишилася і міська мерія. Засідання, яке проходило з приводу Генплану міста, перенесли на інший час

Через непрацюючі світлофори виникли пробки на дорогах Одеси.