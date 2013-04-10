Україна у квітні збільшила поставки газу через Польщу в 4,4 раза

Україна за перший тиждень квітня збільшила середньодобові поставки газу через територію Польщі в 4,4 раза порівняно з березнем - до 3,5 млн кубометрів із 0,8 млн кубометрів, що дозволило імпортувати за перші сім днів цього місяця майже 25 млн кубометрів газу – більше, ніж за весь березень.

Про це свідчать оперативні дані польської компанії - оператора газотранспортної системи Gaz System S.A., які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Водночас, дані польської компанії свідчать про те, що Україна не використовує на 100% максимальні технічні можливості, які до квітня дозволяли прокачувати до 4 млн кубометрів газу, а з початку цього місяця - 5 млн кубометрів на добу (за українськими даними).

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Із квітня середньодобові поставки становили від 2,9 до 4,6 млн кубометрів, у той час, як у березні - від близько 0,3 до 1,7 млн кубометрів.

У лютому до січня середньодобові поставки збільшилися до 1,6 із 1,3 млн кубометрів на добу.

За остаточними даними Gaz System, за перші два місяці цього року Україна через Польщу імпортувала за контрактом із німецькою компанією RWE Supply & Trading близько 85 млн кубометрів газу.

У березні, за оперативними даними, через Польщу в України поставлено 24,4 млн кубометрів газу.

Gaz System, відповідаючи на запит УНІАН, повідомила, що фактично максимально можливий обсяг, який можна прокачати в Україну через пункт "Хермановіце", становить 4,8 млн кубометрів на добу, пояснивши різницю в даних із українським "Укртрансгазом" різною методикою оцінки.

У компанії також зазначили, що газ фізично поставляється з території Польщі в Україну, а не з використанням схем "віртуального реверсу".

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-лютому скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Із 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується в німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Минулого року Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд із яких купила в Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.