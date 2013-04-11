Україну звинувачують у поставках зброї до Лівії
01:21, 11 квітня 2013Суспільство
1058 0
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію газети The Washington Post про те, що Україна незаконно поставляла зброю в Лівію.
Про це УНІАН повідомив в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.
«МЗС України перевіряє інформацію, викладену в газеті, і зможе надати коментар після ознайомлення зі звітом ООН, на який посилається видання», - сказав Є.Перебійніс.
Як написала газета The Washington Post, у звіті Ради Безпеки ООН зазначені випадки порушення ембарго і передачі Лівії зброї з боку 12 країн, зокрема України, Вірменії, Албанії. Йдеться про портативні системи протиповітряної оборони, вибухові речовини, міни, стрілецьку зброю, боєприпаси.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter