Україну звинувачують у поставках зброї до Лівії

Про це УНІАН повідомив в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

«МЗС України перевіряє інформацію, викладену в газеті, і зможе надати коментар після ознайомлення зі звітом ООН, на який посилається видання», - сказав Є.Перебійніс.

Як написала газета The Washington Post, у звіті Ради Безпеки ООН зазначені випадки порушення ембарго і передачі Лівії зброї з боку 12 країн, зокрема України, Вірменії, Албанії. Йдеться про портативні системи протиповітряної оборони, вибухові речовини, міни, стрілецьку зброю, боєприпаси.