Тернопільська облрада ініціює приватизацію двох палаців (фото)

Зокрема, обласна рада планує виставити на продаж двоповерховий палац польського графа Станіслава Бадені, збудованого у 1906 році в сучасному смт Коропець Монастириського району (площа 702,6 кв. м), двоповерховий палац кінця XVIII ст. у Струсові Теребовлянського району (1,894 тис. кв. м), а також будівлю санаторію «Медобори» в смт Гусятин площею 6 тис. кв. м.

Палац Бадені наразі перебуває на балансі Коропецького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, палац у Струсові – на балансі місцевої школи-інтернату.Як пояснив начальник відділу соціально-економічного розвитку та бюджетного планування облради Володимир Чубатий, дані об’єкти хочуть виставити на продаж у зв’язку з тим, що вони перебувають в проблемному стані, натомість можуть принести кошти бюджету.

«За бюджетні кошти ми виготовимо документи на земельні ділянки, свідоцтво на право власності та технічні паспорти, потім зробимо оцінку об’єктів та виставимо їх на продаж. Справимось з цією процедурою своїми силами, не будемо задіювати Фонд держмайна», – поділився планами В. Чубатий.

При цьому він зауважив, що попередньо дозвіл на приватизацію даних об’єктів під час сесії мають дати депутати обласної ради.