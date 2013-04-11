Азаров: страхові виплати за втрати врожаю будуть виплачені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Постраждалі регіони мають бути забезпечені необхідною кількістю насіння з Державного резервного посівного фонду. Страхові зобов'язання перед сільгоспвиробниками, які зазнали збитків через негоду, мають бути виконані в повному обсязі – це пряма відповідальність Мінагрополітики і Міністерства фінансів», - сказав М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що ситуація з озимими залишається задовільною. «На сьогодні з 8 мільйонів гектарів засіяних площ сходи одержані на 100% площ. З них у хорошому і задовільному стані – 92%, у слабкому – 8%. Обласні державні адміністрації повинні вести постійний моніторинг стану угідь, посівів озимих і ситуації на об'єктах господарювання», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Кабмін ухвалив постанову, якою затвердив порядок і умови надання сільгосптоваровиробникам держпідтримки, яка виплачується як компенсація вартості страхових платежів при страхуванні посівів озимої пшениці. Держпідтримка надається у формі компенсації до 50% від вартості страхового платежу при страхуванні посівів озимої пшениці на період зимівлі.