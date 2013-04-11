Україна планує залучити китайські інвестиції

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Згідно з повідомленням, переговори, основним завданням яких є налагодження співпраці в галузі сільськогосподарського машинобудування , триватимуть до 12 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна і Німеччина підписали меморандум про співпрацю між сільгоспмашинобудівними асоціаціями, який має прискорити залучення німецьких інвестицій і технологій у галузь.

За даними Кабміну, для стабільного збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції необхідне оновлення парку сільгоспмашин, яке передбачає щорічне введення в експлуатацію 7,5 тис. зернозбиральних комбайнів, 35 тис. тракторів, більш як 2,5 тис. посівних комплексів в агрегаті з тракторами та іншої сільськогосподарської техніки.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, в 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 2011 році.