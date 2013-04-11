Зарплату на швидкій допомозі буде підвищено

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я повідомив начальник відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ Михайло Стрельников.

За його словами, 20% нараховуватимуть за інтенсивність роботи, 20% - за стаж.

«Якщо медик отримує 2 або 2,5 тисячі, додайте до них ще 40%, ви отримаєте суму зарплати. Виплати у рази підвищити неможливо, ми обмежені бюджетом. Наскільки держава має бюджет, настільки вона платить», - наголосив М.Стрельников.

Він також зазначив, що у галузі екстреної медичної допомоги є й кадрові проблеми.

«Це процес складний, оскільки підготовка лікаря у виші – 6 років. Є процедура державного замовлення. Наприклад, Луганська область готує для себе працівників за рахунок замовлень за місцеві кошти. Вони укладають договір з медичним університетом і готують для потреб швидкої медичної допомоги відповідних фахівців», - сказав М.Стрельников, підкресливши, що подібні зміни відбуватимуться й на загальнодержавному рівні.

«Нещодавно вийшов закон про державне замовлення, де враховані потреби щодо забезпечення фельдшерів з медицини невідкладних станів, диспетчерів. Однак практично за один рік ці питання не вирішаться», - зазначив М.Стрельников.