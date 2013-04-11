На Бортницькій станції аерації прорвало дамбу: вода Києву не загрожує

Про це повідомляє ТСН.

Надзвичайна ситуація сталася в середу близько 9 вечора. Рятувальники спрацювали оперативно.

На місці події працюють близько 250 військових і понад 300 бійців МНС. Вони кидають у воду мішки з піском і глиною, щоб вода не пішла далі. Таким чином вони рятують розмиту дамбу. Мішки їм підвозять на машинах. 200 м дороги до дамби вже підтоплені.

На тему: КМДА: Бортницької станції аерації ніщо не загрожує

Представники водоканалу запевняють, що нічого страшного не сталося. Мовляв, тала вода не загрожує Києву, вона йде на Бортничі, але до цього населеного пункту - 3 км. Тому сподіваються, що вода туди не добереться.

Сьогодні вранці чиновники будуть з'ясовувати, чому дамба не зупинила таку кількість води. Раніше повідомлялося, що реконструкція Бортницької станції аерації обійдеться в 1 млрд євро. Її необхідно реконструювати за кошти інвесторів. Про це заявив голова екологічної комісії Київради Денис Москаль.

Нагадаємо, в лютому директор Бортницької станції аерації Володимир Бражник заявляв про загрозу екологічної катастрофи. За його словами, на земляних дамбах БСА, які утримували відходи після очищення стічних вод, було виявлено 18 промоїн. Директор станції попереджав, що споруди можуть не витримати танення снігу, і відходи заллють довколишні населені пункти, і просив терміново виділити близько 6 млн грн, щоб засипати наявні дірки, поки тримається мороз.