Біля Бортницької станції затопило 2 гектари

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У прес-службі уточнили, що «10 квітня, о 19:25 в Бориспільському районі біля Києва під час чергового обходу мулових полів було виявлено промив тіла дамби діаметром близько одного метра, який стався в результаті накопичення талих вод». Для локалізації аварії на місце утворення промиву прибула аварійна бригада Бортницької станції аерації, а на насосній станції надмулової води було запущено насос №3 для зниження рівня рідини в приймальному резервуарі, щоб запобігти подальшому розширенню промиву. Кількість води перевищила продуктивність насосу, в результаті чого стався вилив на 1,9 гектарів прилеглої території.

О 20:00 на місце аварії прибули керівники міста та ПАТ «АК «Київводоканал».

«У зв’язку з небезпечністю просування важкої техніки дамбою, яка перенасичена талою водою, було вирішено вручну передавати мішки з піском до місця промиву. Всього на ліквідації аварії були задіяні 310 працівників МЧС та 240 військових. Використано 5 тисяч мішків з піском», - уточнили у прес-службі КМДА і наголосили: «Наразі загрози навколишньому середовищу немає. Найближчий населений пункт розташований в 3 км від місця промиву».

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня близько 19 години в Бориспільському районі Київської області на муловому полі №3 площею 106 га Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал», яке не експлуатується, в результаті інтенсивного танення великої маси снігу та високого підняття ґрунтових вод сталося інтенсивне обводнення тіла дамби, яке призвело до втрати її стійкісних характеристик та прориву.

Сьогодні, 11 квітня, о 5 годині 45 хвилин витік води припинено шляхом спорудження перемички та зміцнення обвалування в місці промиву.

Роботи ускладнювалися утворенням промоїни у важкодоступному місті, обмеженими можливостями щодо залучення техніки до виконання відновлювальних робіт та проведенням робіт у нічний час.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучалося 590 чол. та 36 одиниць спеціальної техніки.