У Тернополі сім вулиць другий день сидять без води через бігборд

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КП «Тернопільводоканал», зумовлено це аварією на каналізаційному колекторі, що на пр. Злуки. На вулицях, для яких обмежили водопостачання, окрім житлових будинків розташовані міська лікарня №2, обласна дитяча лікарня та онкодиспансер.

«Дану аварійну ситуацію неможливо ліквідувати без припинення надходження стоків, тож ми змушені були припинити водопостачання. Ліквідацію пошкодження ускладнює біг-борд, встановлений із порушенням охоронної зони на нашому каналізаційному колекторі. Замість того, щоб ще учора почати розкопувати колектор, який розміщений на глибині більше 6 м, ми вчорашній день затратили на демонтаж біг-борду», – зазначила начальник відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП «Тернопільводоканал» Ганна Загородна.

За її даними, відновити водопостачання на цих семи вулицях планують у п'ятницю, 12 квітня.