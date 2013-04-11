Заяву у РАЦС тепер можна подати через інтернет
11:56, 11 квітня 2013Суспільство
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Понад 2 500 громадян України подали заяви на укладення шлюбу через Інтернет.
У восьми областях можна подати заяву на одруження через інтернет
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної реєстраційної служби України.У прес-службі нагадали, що відділи державної реєстрації актів цивільного стану розпочали запис на прийом громадян, які мають намір одружитися, за допомогою мережі Інтернет.
Можливість скористатися сервісом вже мають мешканці Івано-Франківської, Сумської, Вінницької, Луганської, Львівської, Харківської, Полтавської та Одеської областей.
Запис в режимі он-лайн здійснюється через веб-сайти головних управлінь юстиції у цих регіонах.
Новий сервіс одразу набув популярності і ним уже скористалися більш як 2 500 громадянин по всій Україні.
У прес-службі також зазначили, що серед сучасних нововведень Державної реєстраційної служби – запровадження у травні системи он-лайн консультацій за допомогою скайп-зв’язку .
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