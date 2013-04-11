Лікарям «швидкої» з листопада обіцяють надбавки до зарплати

Це та сама лікарня, де в січні цього року сталося НП - бригада не виїхала на виклик до вмираючої жінки.

У ході поїздки міністр поспілкувалася з колективом відділення швидкої та іншими медиками лікарні. Диспетчер «швидкої» розповіла Богатирьовій, що співробітники лікарні самі були обурені січневим випадком: «Кожен подумав, що це могло статися з його мамою, ми були просто жахливо вражені». Диспетчер, який чергував у ту ніч, і завідувач підстанцією швидкої допомоги звільнені. Також звільнено головлікаря філії Бориспільської станції екстреної медичної допомоги. Водій, який, за попередньою інформацією, відмовився їхати на виклик, перебуває під слідством.

Підстанція швидкої допомоги в Броварах не повністю укомплектована. «У нас є шість машин, правда, на ходу лише 5. Обслуговуємо 160-180 тис. населення, а за нормативами так повинно бути: одна машина «швидкої» на 10 тис. населення. Звичайно, не завжди встигаємо доїхати за 10-20 хвилин, але намагаємося впоратися тими силами, які є. Одна машина базується в Калиті, - розповів журналістам в.о. завідувача підстанцією Олег Загорний. - Але як раз перед подією її забрали сюди, в Бровари. Тому на місці, в Калиті, машини швидкої не виявилося».

Провівши інспекцію, Раїса Богатирьова домовилася з губернатором Київської області Анатолієм Присяжнюком про закупівлю 5 машин швидкої допомоги для цього відділення. «5 машин будуть куплені за рахунок можливостей області», - зазначила Раїса Богатирьова за результатами поїздки.

Також, відповідаючи на запитання медиків про підвищення зарплат, міністр зазначила, що з 1 листопада працівники швидкої допомоги будуть отримувати 20% надбавку за умови праці, 20% - за вислугу років. «Крім того, вам покладена єдиноразова матеріальна допомога на оздоровлення, - повідомила Богатирьова медикам. - Взагалі, ми з президентом це обговорювали, і він погодився, що незважаючи на кризу, незважаючи на фінансову ситуацію, мінімум на 10% потрібно підвищувати зарплату медикам кожен рік».

Медики у відповідь проявили турботу про здоров'я міністра - коли Богатирьова зайшла в поліклініку, вони посадили її на стілець і за допомогою тонометра виміряли тиск. Богатирьова залишилася задоволена результатом: «120/70, ось що значить здоровий спосіб життя!».

Нагадаємо, в минулому році на забезпечення лікарськими засобами бригад швидкої допомоги у вигляді субвенцій були виділені 323 млн грн. За словами міністра Раїси Богатирьової, екстрена допомога забезпечується всіма необхідними ліками і в цьому році, і на всіх станціях швидкої допомоги є достатній запас медикаментів.