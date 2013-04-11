До кінця тижня синоптики обіцяють +20°

Атмосферні фронти, які проходитимуть через західні та північні області України, з 13 квітня зумовлять інтенсивні опади у Карпатському регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на брифінгу у Києві.

“Найбільша інтенсивність очікується 13 квітня. У Карпатському регіоні ми очікуємо сильні, а на Закарпатті переважно у східній половині, а також на прилеглих гірських територіях Львівської та Івано-Франківської областей чекаємо навіть дуже сильні дощі”, - повідомив М.Кульбіда.

За його словами, інтенсивні опади 13 квітня зумовлять підвищення рівнів води у гірських річках, що призведе до підняття рівня води у річці Тиса.

М.Кульбіда зазначив, що інтенсивні дощі можуть призвести до підтоплення сільськогосподарських угідь, проте серйозних загроз на Закарпатті й Прикарпатті не очікується.

М.Кульбіда додав, що інтенсивні опади завершаться 15 квітня, після чого на всій території України слід очікувати суху і теплу погоду.

Він додав, що до кінця тижня на території України денна температура повітря буде вищою за норму і становитиме 14-19° вище нуля, а у південних та центральних областях України вдень буде понад 20°, нічна температура становитиме 1-6° тепла.

Разом з тим, М.Кульбіда наголосив, що найближчими днями у високогір’ї Карпат зберігається небезпека сходження снігових лавин.

“Сніг, який лежить у високогір’ї, досить насичений на даний момент водою, і можливі так звані мокрі лавини, така загроза існує”, - сказав він.