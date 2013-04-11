Луганську опалення вимкнуть достроково

У Луганську завтра, 12 квітня, достроково завершиться опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, таке рішення було ухвалене виконавчим комітетом вчора, 10 квітня, виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, а також правилами технічної експлуатації і нормами санітарного законодавства.

Згідно з повідомленням, завтра, 12 квітня, в Луганську вночі очікується плюс 5 градусів, вдень – плюс 12. У суботу, 13 квітня, - +4, +15 ; у неділю, 14 квітня, - вночі плюс 7, вдень плюс 16 градусів.

Довідка УНІАН. Згідно з нормативами, опалення відключається за умови, якщо три дні поспіль середньодобова температура становить не нижче за 8 градусів тепла.