Відразу 52 журналісти пішли з газети Ахметова

Про це LB.ua повідомив один з колишніх співробітників газети. "Залишилися тільки розділ" Спорт ", рекламний відділ, сайт і Олесь Бузина", - сказав співрозмовник видання.

Журналісти перейшли в новий проект колишнього головного редактора "Сегодня" Ігоря Гужви - газету "Вести".

Це видання має з'явитися вже в квітні. Як відомо, наглядова рада видавничого холдингу "Сегодня Мультимедиа" 17 січня 2012 року з результатами службової перевірки оголосила, що Гужва звільнений з поста головного редактора газети "Сегодня" у зв'язку з його незгодою з підходами наглядової ради до подальшого розвитку компанії. Сам Гужва заявив, що реальна причина його звільнення - опір спробам запровадити цензуру у виданні. Він обіцяв, що створить новий медіапроект і забере до себе весь колектив "Сегодня".

У березні 2012 року Ігор Гужва був призначений шеф-редактором газети "Московские новости".

У професійному середовищі газету "Вести" пов'язують з Віктором Медведчуком, колишнім головою адміністрації президента України Леоніда Кучми, кумом російського президента Володимира Путіна. Однак Гужва заперечує, що газета "Вести" пов'язана з Медведчуком, - відзначає Лівий берег.