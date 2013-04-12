Заступник держсекретаря США закликала українських жінок бути активнішими

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у виступі на форумі “Жінки-підприємці: наступна рушійна сила української економіки?”.

Т.Зоненшайн наголосила на важливості зміни загального погляду на гендерні питання.

На її думку, потенціал жінок у світі недооцінюють, і лише п’ята частина урядової, підприємницької діяльності, громадського життя належить жінкам.

За словами Т.Зоненшайн, вона не пропонує «щось відібрати в одного гендера і віддати іншому, а лише поділитися владою».

Крім того, на переконання Т.Зоненшайн, економіка світу не може розвиватися без повноцінної участі жінок.

Вона наголосила, що жінки мають усвідомлювати свої права, відповідальність та рівність можливостей.