Заступник держсекретаря США закликала українських жінок бути активнішими
22:51, 12 квітня 2013Суспільство
498 0
Заступник державного секретаря США з публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Тара Зоненшайн закликала українських жінок активніше брати участь в економічному і політичному житті країни.
Заступник держсекретаря США Тара Зоненшайн
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у виступі на форумі “Жінки-підприємці: наступна рушійна сила української економіки?”.
Т.Зоненшайн наголосила на важливості зміни загального погляду на гендерні питання.
На її думку, потенціал жінок у світі недооцінюють, і лише п’ята частина урядової, підприємницької діяльності, громадського життя належить жінкам.
За словами Т.Зоненшайн, вона не пропонує «щось відібрати в одного гендера і віддати іншому, а лише поділитися владою».
Крім того, на переконання Т.Зоненшайн, економіка світу не може розвиватися без повноцінної участі жінок.
Вона наголосила, що жінки мають усвідомлювати свої права, відповідальність та рівність можливостей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter