Рятувальники запевняють, що повінь в Україні вже майже завершилася

«Коли минуть опади, які зараз ідуть на території України, то з понеділка можна вважати, що, крім Волинської, Рівненської, Сумської, Чернігівської, Київської та Одеської областей, в решті регіонів України повінь вже завершилася. Якщо будуть інші події, пов’язані з підтопленням, то це вже будуть паводки, які прямого зв’язку з повінню не мають», – сказав він на брифінгу, - повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, наразі підтоплені 82 населені пункти: у Київській області – 50, у Волинській – 18, в Житомирській – 6, в Рівненській – 5, у Чернігівській і Львівській – по 1 населеному пункту.

У свою чергу заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко зазначив, що весняне водопілля триває на великих річках України – на верхньому Дніпрі, Прип’яті, Десні – з добовим зростанням рівнів води на 15–30 сантиметрів. Зростає рівень води в притоках Прип’яті, Західного Бугу, на річках басейну Десни, в нижніх течіях лівих приток Дніпра.