Піротехніки підірвали 100-кілограмову бомбу, знайдену посеред Тернополя

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, бомбу вивезли за місто, де підірвали.

Попередньо фахівці розглядали можливість підриву бомби на місці, оскільки була загроза, що вона здетонує під час діставання її із землі. Для цього б довелося насипати поверх бомби тони глини та піску. Однак працівникам піротехнічного спецпідрозділу вдалося таки дістати бомбу, після чого її завантажили у спеціально обладнану вантажівку і в супроводі міліції вивезли з міста.

Як уже повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на вул. Шептицького в центрі Тернополя під час земляних робіт на місці будівництва виявили 100-кілограмову фугасну бомбу ФАБ-100.

В післяобідню пору з прилеглих офісів, житлових будинків, а також квіткового ринку та ринку вживаних речей було евакуйовано всіх людей. Орієнтовно на 3 год було перекрито дорожній рух на вул. Шептицького, яка сполучає центр з автовокзалом та ринком і якою їздить чимало громадського транспорту.