У Харкові розпочалося будівництво храму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відбулася церемонія закладення капсули з благословенною грамотою у фундамент майбутнього храму.

Чин освячення провів керуючий Харківською єпархією Української православної церкви (Московського патріархату) архієпископ Харківський і Богодухівський Онуфрій.

Храм Харківської єпархії УПЦ МП буде побудований на проспекті 50-річчя СРСР, у районі будинків №12 і 16. Освячення хреста та земельної ділянки під будівництво храму відбулося 26 липня 2011 року.

П’ятикупольний храм проектною площею 700 кв. м буде зведений на ділянці в 0,6 га. Його висота становитиме 44 м, місткість - близько 400 осіб.

Згідно з повідомленням, в храмовий комплекс також входить малий храм на честь ікони Божої Матері «Цілителька», освячений 25 грудня 2011 року. Площа малого храму - близько 60 кв. м, висота - 8 м. Однокупольний храм матиме місткість до 40 осіб. Крім малого храму в храмовий комплекс Святого Архистратига Михаїла також буде входити церковний будинок, в якому розмістяться недільна школа, бібліотека і культурний центр.

Храмовий комплекс Святого Архистратига Михаїла є першим храмом, що будується в Комінтернівському районі Харкова.

Статут релігійної громади Святого Архистратига Михайла Української православної церкви зареєстрований розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації в 2011 році. Настоятель храму - ієрей Віталій Кіт.

У церемонії закладки капсули взяли участь директор Департаменту комунального господарства Віктор Кітанін, начальник відділу по роботі з об’єднаннями громадян міської ради Олександр Стерин, голова Адміністрації Комінтернівського району Харкова Роман Веприцький.