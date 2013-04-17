В Одесі затвердили три етапи стратегії

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про затвердження стратегії депутати міськради прийняли 16 квітня.

У відповідному документі, який має у своєму розпорядженні УНІАН, сказано, що встановлено часові рамки на реалізацію стратегії.

«Виходячи з основоположних умов, для досягнення планованих завдань необхідно пройти наступні етапи: 1 етап - 2013-2015 роки, 2 етап - 2016-2018 роки, 3 етап - 2019-2022 роки. Згідно з цими етапами, прогнозується послідовне досягнення поставлених цілей і запланованих індикативних показників», - сказано в стратегії.

1 етап - стабілізація економічного та соціального стану (накопичення ресурсів для майбутнього розвитку міста), 2 етап - мобілізаційний (активного впровадження і реалізації міських проектів розвитку), 3 етап - активні перетворення (перехід до інноваційного шляху розвитку).

Прогнозується, що до 2022 року промислове виробництво збільшиться в 1,7-1,8 рази, капітальні інвестиції - в 1,8-1,9, роздрібний товарообіг - в 1,9-2 рази, середньомісячна зарплата - у 2-2,2 рази, пасажирооборот - у 1,5-1,6.

«Стратегія економічного та соціального розвитку Одеси до 2022 року забезпечить динамічний соціально-економічний розвиток міста, посилення міської громади і стане основою для прийняття управлінських рішень», - сказано в документі.