Україна виділила 37 держстипендій для громадян Росії

Як повідомили УНІАН у посольстві України в Росії, 15 стипендій виділено для громадян Російської Федерації; 20 - для громадян Російської Федерації українського походження та 2 – на навчання в аспірантурі.

Повідомляється, що кандидати на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра повинні мати документи про повну загальну середню освіти з оцінками, що відповідають оцінкам «відмінно» і «добре» та надають право вступати у вищі навчальні заклади своєї країни. Кандидати на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра повинні мати документи про отриманий в Україні або в іншій країні освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, що дає право продовжити навчання в магістратурі. Документи, видані навчальними закладами інших країн, мають пройти в Україні процедуру визнання і встановлення еквівалентності.

Відзначається, що Міністерство освіти і науки РФ має до 1 травня 2013 року подати Міністерству освіти і науки України на кожного кандидата на навчання необхідні документи.

Українська сторона забезпечує стипендіатів безплатним навчанням, стипендією у розмірі, встановленому для українських студентів, проживанням у гуртожитку з оплатою, передбаченою для громадян України, медичним обслуговуванням відповідно до законодавства України.

Міністерство освіти і науки України не бере на себе витрати, пов’язані з проїздом кандидатів до місця навчання та поверненням після завершення навчання або у випадках їх відрахувань.