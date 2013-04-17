Азаров на вихідні відправив міністрів по обласних центрах

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

Відповідно до доручення глави уряду, особлива увага повинна бути приділена упорядкуванню меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховань загиблих захисників Вітчизни.

Крім того, необхідно привести у належний стан вулиці, площі, парки, та інші об’єкти благоустрою населених пунктів. Окремо М.Азаров звернув увагу на облаштування нових дитячих майданчиків та спортивних майданчиків.

Про результати проведеної роботи прем’єр-міністр вимагає поінформувати Уряд 22 квітня 2013 р.

Указом Президента України від 6 серпня 1998 року № 855 встановлено, що День довкілля проводиться щороку в третю суботу квітня.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 р. N 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», для забезпечення утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, починаючи з 2010 року запроваджено проведення у квітні-травні щорічної всеукраїнської акції "За чисте довкілля" та у її рамках дня благоустрою територій населених пунктів у третю суботу квітня. У 2013 році це припадає на 20 квітня.

За якими адміністративно-територіальними одиницями закріплені певні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, визначено розпорядженням Кабінету Міністрів від 2 грудня 2002 р. № 685 адміністративно-територіальних одиницях.