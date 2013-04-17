У Житомирі відкрили пам'ятник морозиву

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник, який має вигляд символічної гранітної чаші з кульками морозива, встановило за власні кошти підприємство ПАТ "Житомирській маслозавод" на Новому бульварі біля кінотеатру «Жовтень» на газоні навпроти так званої «Лавочки спогадів».

«Монументальна скульптурна композиція виготовлена з 4 видів граніту і має висоту 3 м 30 см, загальна вага скульптури - 14 тонн. Було важко знайти щільну брилу граніту два на два метри, з якої мали виготовити чашу для морозива, у пошуках її об’їздили всю Україну", - розповіла УНІАН маркетолог маслозаводу Тетяна Хомяк.

За її словами, "пам’ятник морозиву зареєстровано в Книзі рекордів України. Дипломи за досягнення рекорду президенту компанії "Рудь" Петру Рудю вручив керівник проекту "Книга рекордів України" Ігор Підчибій".

На святі наголошувалося, що цей проект пам'ятника переміг у відкритому конкурсі, який проводило ПАТ "Житомирський маслозавод" серед інтернет- користувачів. За дану ідею автор проекту житомирянин Артем Микитенко отримав 10 тис. гривень.

Під час відкриття пам’ятника організатор свята безкоштовно пригощав учасників морозивом.

В урочистостях взяли участь близько ста чоловік - представники керівництва маслозаводу, влада міста і області, школярі, учні житомирських шкіл, перехожі, журналісти.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ "Житомирський маслозавод" проводив конкурс на кращий проект пам’ятника морозиву. Роботи оцінювало журі, до якого входить керівництво ПАТ "Житомирський маслозавод", керівництво Житомира, головний архітектор Житомира Тарас Борис, інші відомі архітектори та художники.

Довідка УНІАН. ПАТ "Житомирський маслозавод" є провідним виробником морозива та молочних продуктів в Україні.